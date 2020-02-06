«На меня напал медведь». Реальные истории охотников Коми о страшных встречах с хозяином тайги

В Коми с начала зимы всплывают рассказы о появлении медведей-шатунов. К счастью, или с опасным зверем быстро расправляются, или новость о нем оказывается фейком. Вообще, случаи нападения косолапых на людей редки. Обычно хозяин лесов боится человека и при его приближении убегает. Но иногда зверь может пойти в атаку, и тогда все может закончиться печально. В преддверии Дня охотника в России 16 февраля мы собрали животрепещущие истории о встречах с хозяином тайги от опытных охотников республики.

«Несся на нас быстрее спринтера»

Ухтинский охотник Дмитрий Александров не раз встречался с косолапым на охоте, однажды ему даже пришлось защищать собаку от нападения медведя, но все обходилось благополучно. Но осенью прошлого года мужчина столкнулся в лесу с очень агрессивным зверем.

— Пошли с собакой на охоту. Обнаружил на тропе кучу медвежьих экскрементов, через 100 метров увидели еще одну кучу. Пальнул вверх, чтобы обозначить себя. Оказалось, что медведь давно нас учуял и ждал. Собака подсказала — села и головой крутит по сторонам. Подумал, что это какая-то засада. Верчу головой, в низине его нет. Вдруг замечаю боковым зрением, что медведь несется прямо на нас быстрее бегуна-спринтера. На крики косолапый не реагировал. Когда между ним и мной осталось не больше 10 метров, собака бросилась на медведя. В это время я выстрелил, попал хищнику в морду. Он очень быстро перевернулся, побежал в сторону, скрылся в лесу, — делится воспоминанием Дмитрий.

Мужчина доложил о ситуации в общество охотников и еще раз побывал в опасном месте с двумя охотоведами. Тогда на месте обнаружили немного крови и кусочек кости.

— Охотовед пояснил, что это с челюсти. Если разбита пасть, то медведь долго не протянет, умрет с голода. Прочесывание леса результатов не дало. В ближайшей деревне Конашъёль мы оставили старосте телефон на случай, если шатун объявится. До сих пор время от времени езжу туда, проверяю нет ли следов, — говорит Дмитрий. Скорее всего, считает охотник, агрессивность медведя была вызвана желанием защитить место, где он вырос, свои ягодные угодья от вторжения двуногого существа.

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Седой медведь размером с лося

Житель Нившеры Олег Михайлов — заядлый охотник, медведей видел много раз. Но один случай вспоминает с содроганием. Поздней осенью мужчина плыл на лодке по лесной речушке, обследовал охотничьи угодья и снимал видео для своего блога на YouTube. Вдруг заметил на берегу лося. Охотнику стало любопытно, он пришвартовался у берега и стал исследовать следы зверя.

Вдруг собака залаяла по-особенному, предчувствуя опасность. Мужчина обернулся и обомлел: на него несся огромный седой медведь. Именно его мужчина видел с лодки, но принял за лося! Охотник успел запрыгнуть в лодку. Дрожащая камера запечатлела, как он отбивается от огромного медведя веслами и кричит. Мужчина успел выстрелить в небо, чтобы запугать хищника. К счастью, маневр удался, косолапый ретировался.

— После этой встречи меня трясло от страха еще долго. Это был огромный седой самец размером с лося. Почему он напал? Мимо того место я проплывал еще раз и увидел на березе обезглавленную тушу оленя. Получается, мишка просто защищал свою добычу, — рассказал охотник.

Неубиваемый хозяин тайги

Охота — целая наука. Осенью 2017 года сыктывкарец Михаил Петров с двумя товарищами заманивал медведя с помощью привады: в лесу раскидываются вкусняшки, привлекающие косолапого к месту охоты. Мужчины наблюдают за хищником с помощью укрытия наверху — лабаза, который делается не для безопасности, а чтобы запах человека не спугнул осторожного медведя.

Охотники приехали на место и увидели, что привада не просто разворочена, а зарыта в землю. Так с добычей поступает настоящий хозяин тайги! Правда, в первый день охоты мишка учуял гостей и не стал подходить к приваде. Тогда охотники поменяли тактику — на следующий день приехали пораньше, оставили товарища на лабазе и демонстративно уехали, чтобы зверь подумал — лес свободен от непрошеных гостей.

— С товарищем стали неподалеку ждать сигнала оставшегося на лабазе охотника. Он не заставил себя долго ждать — слышим выстрел, затем второй, третий, четвертый! Что-то пошло не так. Погнали к лабазу на машине, — вспоминает Михаил.

Вот про этого зверя рассказывает охотник

Товарищ рассказчика выпустил в медведя пять выстрелов. Это не убило зверя. Волоча за собой кровавый след, косолапый скрылся в лесу. Куда делся хищник? Медведь сделал круг вокруг охотников и вернулся, чтобы наказать обидчиков! Потапыч возник перед мужчинами в пяти метрах. Доля секунды — и он мог бы разорвать всех! Спас пес, который вцепился прямо в задницу раненого медведя.

— Зверь взвыл от боли, сел, а затем стал боком идти на меня. Я стреляю, стреляет друг. В стороне — товарищ, в руках которого гладкоствольное ружье, чтобы в упор убить медведя, если что-то пойдет не так. Он на наших глазах оседает, его задние лапы уже не работают, но он все еще отбивается, рычит. Мы выпустили еще пару зарядов, чтобы он не мучился, — говорит охотник.

Охотники смогли добыть матерого хозяина тайги весом 350 килограммов. Размер шкуры от кончика носа до основания хвоста — 2,4 метра! Памятная охота перевернула сознание мужчины.

— Адреналин получил, наверно, только медведь. У меня даже сердце не колотилось! Я понял, что нужно с охотой завязывать, так как пропадает инстинкт самосохранения. Однажды это может сыграть с охотником злую шутку, — подытожил рассказчик.

Про шатунов

В декабре прошлого года рыбак из деревни Кривое Удорского района Коми по первому льду пошел на рыбалку. Только пристроился ловить рыбу, как из леса вышел медведь. Некоторое время он разглядывал человека, думая, как ему поступить. Между рыбаком и зверем было около 100 метров. Бывалый удорчанин не растерялся — он стал кричать, чем изрядно напугал косолапого. Медведь скрылся в лесу.

— Сразу через профильные органы лицензию выдали, охотники буквально по следам вычислили и убили медведя. А то бы начал лазить по хлевам, собак таскать. Все-таки медведь, не залегший в зимнюю спячку, — это страшно. Сейчас все спокойно. Даже волков нет, — говорит глава поселения Важгорт Василий Малахиев.

В январе этого года о проделках медведя-шатуна заговорили в Ухте. На местном кладбище люди увидели следы косолапого и позвонили в экстренные службы. Специалисты выезжали на место, но следов мишки не обнаружили.

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