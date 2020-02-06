Верховный суд оставил Николая Цхадая под стражей

Сегодня в Верховном суде Коми прошло заседание, на котором рассмотрели жалобу адвокатов экс-ректора и президента Ухтинского государственного технического университета Николая Цхадаи. Сторона защиты не согласилась с продлением ареста на два месяца.

Следователь ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме. Просьбу поддержал обвиняемый. Суд удовлетворил ходатайство.

Журналисты присутствовали только на оглашении резолютивной части. Верховный суд Коми не стал менять меру пресечения: Николай Цхадая останется под стражей до 20 марта.

Напомним, что экс-ректора УГТУ обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и взяточничестве. В качестве меры пресечения Сыктывкарский городской суде избрал для Николая Цхадаи арест, который в январе продлили на два месяца.

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