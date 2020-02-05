Глава МВД Коми обжалует арест в Верховном суде

Обвиняемый в получении взятки глава МВД Коми Виктор Половников обжалует заключение под стражу. Процесс пройдет в пятницу, 7 февраля, в Верховном суде Коми.

- В Верховный суд Коми поступила апелляционная жалоба адвоката обвиняемого Виктора Половникова на постановление Сыктывкарского городского суда, которым ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба Верховного суда.

Напомним, что главу МВД по Коми Виктора Половниковаобвиняют в получении взятки в 12.5 млн рублей от известного в Сыктывкаре бизнесмена Сергея Ситникова. Следствие считает, что посредниками при передаче взятки стали адвокат Маргарита Мартиросян и экс-глава МВД по Татарстану Фаяз Шабаев. 17 января Сыктывкарский горсуд избрал меру пресечения для высокопоставленного республиканского силовика в виде ареста на месяц. Адвокаты Виктора Половникова намереваются добиться отмены ареста. Между тем, бывшие сослуживцы главы МВД Коми считают, что его оговаривают.

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