Дело главы МВД Коми связано с «делом Гайзера»

«Дело Гайзера» и преступление, в котором обвиняют главу МВД Коми Виктора Половникова, связаны. 17 января судья, оглашая резолютивную часть, сообщила некоторые подробности. Она назвала имя человека, который по версии следствия, и стал взяткодателем для Виктора Половникова. Это Сергей Ситников, чье имя не раз фигурировало на заседаниях по «делу Гайзера».

Сергей Ситников — известный бизнесмен в Сыктывкаре, основавший ООО «Деловой альянс». По мнению следователей, именно он попросил адвоката Маргариту Мартиросян и экс-главу УВД по Татарстану Фаяза Шабаева передать Виктору Половникову взятку в 12,5 млн рублей.

Напомним, что главу республиканского МВД арестовали на месяц до 17 февраля включительно. Адвокаты Виктора Половникова собираются обжаловать решение суда.

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