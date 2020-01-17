Главу МВД Коми арестовали на два месяца

Сегодня в Сыктывкарском городском суде прошло заседание, на котором для главы МВД Коми Виктора Половникова избрали меру пресечения. Высокопоставленного силовика арестовали на два месяца, как того и просили следователи.

Напомним, что главу республиканского МВД задержали вчера. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По неподтвержденным данным, Виктору Половникову давали откаты за непривлечение к уголовной ответственности. Общая сумма взятки — 25 млн рублей. Также выдвигают версию, что главу МВД Коми подозревают в «крышевании» стройки полигона на Шиесе.

Согласно сведениям их разных источников, информацию на Виктора Половникова следователям мог дать либо бывший ректор Ухтинского государственного технического университета Николай Цхадая, либо экс-глава Федеральной службы по контролю наркотиков по Республике Татарстан Фаяз Шабаев. Официальных подробностей вероятно совершенного Виктором Половниковым преступления следователи ещё не разглашали.

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