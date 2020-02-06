Владимир Путин снял с должности главу МВД Коми

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей нескольких генералов МВД и МЧС. В списке оказался и глава МВД Коми Виктор Половников. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Напомним, что Виктора Половникова обвиняют в получении крупной взятки от известного в Сыктывкаре бизнесмена Сергея Сотникова. В качестве вероятных посредников при передаче отката назвали экс-главу МВД по Татарстану Фаяза Шабаева и адвоката Маргариту Симонян. Предполагаемая сумма взятки — 12,5 млн рублей. Сейчас экс-глава МВД Коми находится в СИЗО. Завтра Верховный суд рассмотрит жалобу адвокатов Виктора Половникова об изменении меры пресечения. Сейчас обязанности руководителя ведомства исполняет Владислав Мингела.

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