Фигуранта «дела Гайзера» Константина Ромаданова отправили в колонию

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему заместителю председателя правительства Коми Константину Ромаданову. Ранее ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в 170 млн рублей. Об этом пишет БНК.

В мае 2018 года Замоскворецкий суд Москвы признал фигуранта «дела Гайзера» виновным в получении взяток, участии в ОПС и отмывании доходов, полученных преступным путем. Его дело выделили из «дела Гайзера» в отдельное производство.

Защита и осужденный считают это наказание слишком строгим. Они аргументируют это тем, что Константин Ромаданов помог следствию, согласившись на сделку. Также экс-зампред правительства удивляется размеру наказания других фигурантов «дела Гайзера»: экс-чиновник думает, что сравнение не в его пользу.

Напомним, что в июне прошлого года суд вынес приговор фигурантам «дела Гайзера», оправдав их по самому тяжкому обвинению — в организации и участии в организованном преступном сообществе.

Президиум Мосгорсуда в октябре 2019 года отменил приговор и Константину Ромаданову, направив дело на новое рассмотрение в Замоскворецкий суд Москвы. Однако Верховный суд РФ в декабре прошлого года вновь отправил дело в кассационную инстанцию — на этот раз во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

На стадии предварительного следствия с Ромадановым заключили досудебное соглашение, которое, по словам адвоката и самого обвиняемого, вопреки закону не было согласовано с органами прокуратуры.

Мне бросили на стол этот «договор». С прокурором я и мой защитник не общались, — отмечал обвиняемый, — А после раскаяния и «помощи» по основному делу Вячеслава Гайзера мне были предъявлены новые обвинения, которые в эту «сделку» не вошли.

Четыре новых уголовных дела были возбуждены в отношении Ромаданова уже после заключения досудебного соглашения и под его действие не попали, утверждает адвокат Алексей Алешкин. По его словам, следствие могло требовать идти на любые компромиссы по уголовному делу, угрожая разрывом уже заключенного соглашения и шантажируя обвиняемого.

Они мне так и говорили: «у нас показания твои есть, если ты недоволен — сейчас от сделки откажемся». Это был шантаж, — заявил в прениях на судебном заседании Константин Ромаданов.

В Верховный суд обратилась Генпрокуратура, она требовала отменить решение президиума и засчитать решение суда первой инстанции как вступившие в законную силу.

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