Как хотят обустроить парки в Емве и Усинске

Администрация Усинска и Емвы представили проекты благоустройства общественных территорий в муниципалитетах. Местные власти надеются выиграть грант на реализацию проекта в федеральном конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Коми.

Так, в Усинске хотят облагородить парк «Югыд вэр» (Светлый лес - в переводе с коми яз.). В проект включили обустройство тропинок, организацию освещения, установку игровых и спортивных комплексов, архитектурных элементов в этническом стиле, возведение амфитеатра, скалодрома и других объектов для активного и спокойного отдыха горожан, создание игровых комплексов, сказочной тропы, тропы зверей, ремесленной тропы.

Емва направила на конкурс проект «Семейный парк», который должен появиться на улице Первомайской напротив дома № 26. Сейчас это место находится в запустении. Администрация города предлагает благоустроить там территорию, провести освещение, установить детские и спортивные комплексы, сделать зоны для общения и прогулок.

Как сообщил Минстрой России, на конкурс поступило порядка 300 заявок из 71 региона. Призерами конкурса станут 80 проектов. В случае победы Усинск и Емва получат из федерального бюджета целевые гранты на воплощение проектов.

Итоги конкурса подведут до 1 марта.

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