После жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска возбудили уголовное дело

Вчера в аэропорту Усинска экстремально сел самолет. На месте происшествия работала следственная группа, проводилась процессуальная проверка. По её итогам было принято решение о возбуждении уголовного дела. Об этом пишет пресс-служба СУ СК России.

Следственные органы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту аварийной посадки Боинг-737 в аэропорту Усинска Республики Коми возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

По предварительным данным, пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва-Усинск, при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси. На борту воздушного судна находилось 94 пассажира и шесть членов экипажа. Все они были эвакуированы из воздушного судна. По данным республиканского Минздрава, никто серьезно пострадал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств авиационного инцидента, а также причин и условий произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что компания «Utair» и командир воздушного судна Владимир Топилин в качестве возможной причины жесткой посадки назвали неконтролируемый сдвиг ветра. Эксперты не исключают, что инцидент мог случиться из-за технической неисправности или ошибки пилота.

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