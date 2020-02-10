«Й л га» отметила юбилей свадебными гуляниями

В усинской деревне Новикбож отгремел двадцатый фестиваль коми народного творчества «Йöлöга». Самодеятельные артисты из сел и деревень района показали театрализованное действо, части которого объединили темой свадьбы в национальных обычаях. Традиционно проведение фестиваля поддержали нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми.

«Йöлöга» ежегодно собирает творческие коллективы усинских сел и деревень, чтобы выбрать лучших и определить обладателя гран-при. К юбилею от соревновательной части решили отказаться в пользу единой режиссерской канвы.

Самодеятельные артисты из сел и деревень района показали театрализованное действо

Старт юбилейному фестивалю дал руководитель администрации – глава городского округа Усинск Николай Такаев.

В этом году коллективы сельских домов культуры представили по одному обряду традиционной коми свадьбы от сватовства до венчания. На «Йöлöгу - 2020» съехались артисты из Усть-Усы, Мутного Материка, Усть-Лыжи, Колвы, Щельябожа, Захарвани и Усинска, участвовали и хозяева площадки. Зрители увидели яркое и самобытное представление каждой свадебной церемонии, номера перемежались шуточными интермедиями.

Зрители увидели яркое и самобытное представление каждой свадебной церемонии

В итоге все коллективы-участники «Йöлöги» получили подарки: сертификаты на приобретение оборудования и сценических костюмов от генерального партнера фестиваля ЛУКОЙЛ-Коми и сертификаты от администрации городского округа.

В итоге все коллективы-участники «Йöлöги» получили подарки

Заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская, вручая сертификаты художественным руководителям домов культуры, отметила, что нефтяники поддерживают «Йöлöгу» практически с первых шагов и поблагодарила артистов за сохранение уникальной коми культуры.

Заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская поблагодарила артистов за сохранение уникальной коми культуры

- «Йöлöга» в первую очередь – место встречи творческих людей, здесь они обмениваются опытом, делятся задумками и вместе генерируют новые идеи. Фестиваль очень хорошо показывает, как в селах бережно хранят самобытную культуру и поддерживают традиции коми народа, - отметила Евгения Лясковская. – Мы рады быть причастными к этому большому и очень важному делу!

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