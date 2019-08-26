Усинские села получили к юбилеям подарки от ЛУКОЙЛ-Коми

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-26T16:40:20+03:00

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Предпоследняя суббота уходящего лета объединила сразу две праздничные даты. Первой поздравления гостей во главе с главой муниципального образования – руководителем администрации Усинска Николаем Такаевымпринимала деревня Захарвань.

Выступая с полдравлениями, заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская отметила, что развитие одного из старейших поселений Усинского района в первую очередь связано с егожителями:

– Благодаря вашему бережному отношению к традициям предков, ответственности и неравнодушию история Захарвани продолжается. Здесь поддерживается оленеводство, традиции и культура северного народа.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

На протяжении многих лет ЛУКОЙЛ-Коми помогает в организации местного праздника оленеводов «Зарнисюр», который уже успел заслужить славу визитной карточки района. Год назад грантом ежегодного конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» отметили инициативу по созданию иконостаса в храме святого великомученика Георгия Победоносца.

К юбилею Щельябожа в селе возводятся новые объекты социальной инфраструктуры. При финансовом участии компании «ЛУКОЙЛ» в рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством Республики Коми строятся детский сад и врачебная амбулатория, которая вближайшем будущем будет обслуживать не только жителей Щельябожа, но и близлежащих деревень – Захарвани, Праскана, Кушшора. Также ведется строительство двухквартирного благоустроенного дома для медицинских работников.

– Уверена, что действующая система поддержки и в дальнейшем будет вносить существенный вклад в социально-экономическое развитие территорий муниципалитета, – подчеркнула Евгения Лясковская.

В подарок от предприятия местным домам культуры передали сертификаты на приобретение мультимедийного оборудования и инвентаря.

ИСТОЧНИК KP.RU