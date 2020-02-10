Зоозащитники Усинска собирают деньги для того, чтобы сохранить приют для животных: нужна помощь

Зоозащитники Усинска ищут деньги, чтобы сохранить приют для животных «Белый свет». Средства им необходимы для проведения дорогостоящей экспертизы, которая подтвердит - условия для содержания животных соответствуют всем нормам и правилам.

Приют для бездомных животных «Белый свет» появился в городе в 2010 году на пустыре между городом и поселком Парма. Он существует на средства волонтеров, частные пожертвования. В среднем в приюте проживают около 100-120 собак. Вопрос о сохранении приюта остро стоит уже два года. Все это время зоозащитники оббивают пороги суда, чтобы доказать законность нахождения приюта на нынешнем месте.

- Контракт на использование земельного участка истек в сентябре 2018-го года. Продлить его нам в администрации отказали. С тех пор мы пытаемся доказать свою правоту, чтобы сохранить приют и безнадзорных животных. На основании земельного кодекса у нас есть право заключить новый договор аренды. Гражданским кодексом предусмотрен определенный порядок изъятия земельного участка для муниципальных нужд, но он не соблюдается, - говорит юрист Ярослава Гребенщикова, которая защищает интересы приюта.

Оперативный комментарий по этому поводу у администрации Усинска получить не удалось. Редакция направила в муниципалитет запрос.

Волонтеры говорят, что муниципалитет требует в срочном порядке провести экспертизу, которая подтвердит, что условия для содержания животных соответствуют всем нормам и правилам. Стоит она 50 000 рублей. Сбор денег уже идет. Посильный вклад в поддержку приюта можно переводить на карту Сбербанка - 5336 6902 3697 4939. Карта принадлежит юристу Гребенщиковой Ярославе Борисовне.

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