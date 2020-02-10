Василий Гончаренко выплатил миллионный штраф за коррупцию

Экс-глава Корткеросского района Василий Гончаренко выплатил уголовный штраф за коррупционное преступление. Он заплатил не только 1,1 млн рублей штрафа, но и 77 тысяч рублей исполнительского сбора. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Коми.

Квитанцию об оплате судебному приставу-исполнителю предоставили третьи лица. Сейчас Василий Гончаренко отбывает наказание в исправительной колонии за пределами республики.

Напомним, что бывшего главу Корткеросского района осудили за получение взятки от руководителя компании ООО «Северо-Западный лесной терминал» Ильи Паненкова. Сумма взятки — 300 тысяч рублей. За откат Василий Гончаренко «помогал» бизнесмену со строительством лесоперерабатывающего завода. В итоге, суд назначил экс-чиновнику наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 1,1 миллион рублей.

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