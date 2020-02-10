2020-02-10T16:20:49+03:00
Общество

Василий Гончаренко выплатил миллионный штраф за коррупцию

Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии за пределами республики
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Василий Гончаренко сейчас отбывает наказание в колонииВасилий Гончаренко сейчас отбывает наказание в колонии
Изменить размер текста:

Экс-глава Корткеросского района Василий Гончаренко выплатил уголовный штраф за коррупционное преступление. Он заплатил не только 1,1 млн рублей штрафа, но и 77 тысяч рублей исполнительского сбора. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Коми.

Квитанцию об оплате судебному приставу-исполнителю предоставили третьи лица. Сейчас Василий Гончаренко отбывает наказание в исправительной колонии за пределами республики.

Напомним, что бывшего главу Корткеросского района осудили за получение взятки от руководителя компании ООО «Северо-Западный лесной терминал» Ильи Паненкова. Сумма взятки — 300 тысяч рублей. За откат Василий Гончаренко «помогал» бизнесмену со строительством лесоперерабатывающего завода. В итоге, суд назначил экс-чиновнику наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 1,1 миллион рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фигурант дела Гайзера Владимир Торлопов оплатил уголовный штраф

Квитанции об оплате 500 тысяч рублей уже поступили судебным приставам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Названа кандидатура будущего руководителя Эжвы
Пенсионеры из Серегово жалуются на отсутствие фельдшера
Ростехнадзор бездействовал на шахте в Ухте, где на пожаре погибли два человека
Жителей Коми ждет аномально теплая погода
ЧП с Boeing аэропорт Усинска работает в штатном режиме
Лыжники из Коми заняли весь пьедестал на Континентальном Кубке
В Коми ученые выведут новые сорта картофеля
В Микуни столкнулись две иномарки: погибла женщина
Сыктывкарские баскетболистки обыграли петербуржских
В Вуктыле из горящего дома эвакуировали 12 человек
Под Сыктывкаром опрокинулся Volkswagen: пострадали два человека
Спортсменка из Коми стала чемпионкой России по пауэрлифтингу
На пожаре в Сыктывкаре погиб мужчина
В Сыктывкаре объявили актированный день
В Сыктывкаре нашли родных бабушки, потерявшей память
Слухи о первом заболевшем коронавирусом в Коми не подтвердились
В воскресенье в Коми резко поменяется погода
В некоторых муниципалитетах Коми отменили занятия для школьников
Свадьба в зеркальную дату