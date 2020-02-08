2020-02-08T12:12:25+03:00
Общество

В трех районах Коми будут падать фрагменты ракеты

Запуск запланирован на 20 февраля
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Фото: Минприроды КомиФото: Минприроды Коми
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В течение двух дней в трех районах Коми будут падать обломки ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минприроды.

Изначально ракетоноситель с военным спутником связи «Меридиан-М» планировали запустить 24 января. Однако из-за неисправностей с третьей ступенью запуск перенесли на 20 февраля 2020 года.

Резервной датой пуска назначено 21 февраля 2020 года. Время запуска - с 11.00 до 13.00 по московскому времени с космодрома Плесецк. В связи с этим на два дня три района в Коми объявляются временно опасными.

предполагаемыми районами падения отделяющихся частей ракеты станут «Вашка» (Удорский район) и «Железнодорожный» (Княжпогостский и Корткеросский районы). Обследование территорий районов падения «Вашка» и «Железнодорожный» пройдет с 15 по 19 февраля. Если там будут люди, их эвакуируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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