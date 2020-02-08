2020-02-08T16:36:06+03:00
Общество

«Россия 1» снимет в Коми сразу две передачи

Съемочная группа прибыла в Усть-Куломский район
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Фото: пресс-служба администрации Усть-Куломского районаФото: пресс-служба администрации Усть-Куломского района
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С 4 по 9 февраля в Коми работает съемочная группа телеканала «Россия 1», которая снимает сразу две программы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства культуры, туризма и архивного дела.

Передача, которую снимает Марк Богатырев, называется «По секрету всему свету». Это новое шоу для любителей путешествий. Съемочная группа работает в гостевом доме «Застава Коми» в Усть-Куломском районе. Предприниматель и руководитель туристического клуба «Родвуж пас» Василий Напалков угостил гостей обедом в коми традициях. Сотрудники телеканала попробовали местные деликатесы: морошку, бруснику, солёные грузди, суп из лосятины.

На «Заставе» располагается традиционная деревенская баня и баня «по-черному». В гостевом доме - две русские печи с полатями, они и привлекли большое внимание съёмочной группы.

Кроме того, гостям презентовали мастер-класс по изготовлению и выпеканию в печи традиционного коми рыбного пирога – «черинянь». Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев расспросил мастерицу о том, как делали «черинянь» наши предки и чем отличался рыбный пирог на праздники и в повседневные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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