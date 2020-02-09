В Коми медицинские маски продают по 50 рублей
Цены на медицинские маски в аптеках Коми доходят до 50 рублей. Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.
Руководитель Минздрава рассказал, что вместе с главными врачами посмотрел цены на маски в аптеках. Самыми низкими они оказались в ГУП « Государственные аптеки республики Коми» в Краснозатонском. Там можно купить маску всего за четыре рубля. Муниципальная «Фармация Усинска» продает их по шесть рублей за штуку.
– А вот Печора – ИП «Давыдкова» – отличилась самыми высокими ценами – 50 рублей за одну. Думаю, материалом заинтересуется ФАС, – подчеркнул министр.
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ИСТОЧНИК KP.RU