В Коми медицинские маски продают по 50 рублей

Цены на медицинские маски в аптеках Коми доходят до 50 рублей. Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

Руководитель Минздрава рассказал, что вместе с главными врачами посмотрел цены на маски в аптеках. Самыми низкими они оказались в ГУП « Государственные аптеки республики Коми» в Краснозатонском. Там можно купить маску всего за четыре рубля. Муниципальная «Фармация Усинска» продает их по шесть рублей за штуку.

– А вот Печора – ИП «Давыдкова» – отличилась самыми высокими ценами – 50 рублей за одну. Думаю, материалом заинтересуется ФАС, – подчеркнул министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В сыктывкарских аптеках закончились медицинские маски

Истерия с китайским коронавирусом добралась до столицы Коми (подробнее)