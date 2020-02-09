2020-02-09T09:20:02+03:00
Общество

В Коми медицинские маски продают по 50 рублей

Однако самая низкая цена в республике – четыре рубля
Поделиться:
Самые дорогие маски нашли в ПечореСамые дорогие маски нашли в ПечореФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Цены на медицинские маски в аптеках Коми доходят до 50 рублей. Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

Руководитель Минздрава рассказал, что вместе с главными врачами посмотрел цены на маски в аптеках. Самыми низкими они оказались в ГУП « Государственные аптеки республики Коми» в Краснозатонском. Там можно купить маску всего за четыре рубля. Муниципальная «Фармация Усинска» продает их по шесть рублей за штуку.

– А вот Печора – ИП «Давыдкова» – отличилась самыми высокими ценами – 50 рублей за одну. Думаю, материалом заинтересуется ФАС, – подчеркнул министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В сыктывкарских аптеках закончились медицинские маски

Истерия с китайским коронавирусом добралась до столицы Коми (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24