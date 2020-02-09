Глава Коми взял ситуацию с жесткой посадкой самолета в Усинске под личный контроль

Сергей Гапликов взял на личный контроль расследование причин жёсткой посадки самолёта в усинском аэропорту, пишет пресс-служба главы Коми.

Глава Республики Коми выразил слова поддержки и сопереживания пассажирам Боинга авиакомпании «Utair», совершившего жёсткую посадку в аэропорту Усинска.

- То, что случилось сегодня в аэропорту Усинска, недопустимо! Слава Богу, в результате жёсткой посадки самолёта никто серьёзно не пострадал. И сейчас это самое главное. Сопереживаю всем, кто находился на борту. Необходимо разобраться в произошедшем, и мы обязательно приложим для этого все необходимые усилия. Я уже дал соответствующие поручения, взял ситуацию на личный контроль, - прокомментировал Сергей Гапликов.

По информации генерального директора АО «Комиавиатранс» Алексея Фесенко, в результате посадки самолет развернуло на полосе на 90 градусов. Пострадавших среди 94 пассажиров рейса и членов экипажа нет.

По информации Минздрава Коми, в медпункт аэропорта самостоятельно обратился один пассажир с лёгким повреждением колена. От госпитализации и вызова бригады скорой fомощи он отказался.

Сейчас аэропорт временно закрыт, на месте работает оперативный штаб МЧС.

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