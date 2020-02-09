2020-02-09T15:46:26+03:00
Общество

Следователи разбираются в причинах жесткой посадки самолета в Усинске

Началась процессуальная проверка
Дарья ЮДИНА
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Источник: vk.comИсточник: vk.com
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Сотрудники Северо-Западного управления СК работают в аэропорту Усинска, где совершил жесткую посадку самолет компании «Utair». Специалисты работают на месте происшествия. Об этом пишет «Рен ТВ».

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба.

Напомним, что в аэропорту Усинска случилось ЧП. У самолета оторвало шасси, посадить его удалось благодаря профессионализму пилотов. Сергей Гапликов взял ситуацию под личный контроль. В компании «Utair» рассказали, что «при посадке произошел неконтролируемый сдвиг ветра».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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