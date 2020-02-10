2020-02-10T08:29:43+03:00
Общество

Ошибка пилота и техническая неисправность: возможные причины жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска

У экспертов есть разные версии
Дарья ЮДИНА
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Источник: vk.comИсточник: vk.com
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Специалисты среди причин жесткой посадки самолета Boeing 737 компании «Utair» в аэропорту Усинска рассматривают версии о технической неисправности и ошибке пилота. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

— Среди версий техническая неисправность, в частности, неисправность шасси, а также возможная ошибка пилота, рассказал источник. Он добавил, что экипажу удалось избежать тяжелых последствий при посадке.

Напомним, что 9 февраля пассажирский самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. У самолета оторвалось шасси. К счастью, никто серьезно не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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