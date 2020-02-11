В Сыктывкаре ответили на претензии горожан по поводу «двойной оплаты» в автобусах

«Комиавтотранс» ответил на претензии сыктывкарцев по поводу так называемой «двойной оплаты» в автобусах. Жители столицы Коми стали жаловаться, что якобы порой оплата по карте не проходит из-за попадания в стоп-лист, а деньги с неё списываются уже позже. «Комиавторанс» пояснил, что оплата проезда на транспорте работает по технологии отложенной авторизации: то есть, когда вы прикладываете карту или гаджет к валидатору фиксируется факт поездки, а деньги списываются позже. И именно во время списания средств денег может не быть на карте. Или в этот момент может случиться техническая проблема. В итоге, оплата не проходит, и карта попадает в стоп-лист.

К примеру, утром вы приложили карту для оплаты проезда и чек-билет получили, но поездка в итоге не была оплачена, т.к. система работает на основе отложенной авторизации. Вечером, когда Вы вновь пытались оплатить проезд картой, валидатор выдал сообщение «карта в стоп-листе». Вы расплатились наличными или другой картой. Однако позже система в автоматическом режиме довела операцию, и средства были списаны, причём именно за утреннюю поездку, привела пример пресс-служба компании.

Поэтому лишнего списания быть не может. Проверить историю поездок и платежей в «Личном кабинете пассажира». Там же есть возможность в «ручном режиме» вывести карту из стоп-листа.

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