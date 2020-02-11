Здание МВД в Сыктывкаре отремонтируют за 22,5 млн рублей

На сайте госзакупок разместили объявление о поиске подрядчика, который отремонтирует здание МВД рядом с парком имени С.М. Кирова в Сыктывкаре. Ремонт обойдется в 22, 5 млн рублей.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Народный комиссариат внутренних дел Коми АССР». Его построили в 1930-х годах.

В техзадании прописан объем работ: усиление фундаментов, ремонт кровли и фасадов, установка светильников и прожекторов с отражателями, устройство пожарной лестницы с актового зала и металлической стремянки, ремонт крылец. Также в техзадание включен ремонт актового зала и коридора на третьем этаже, замена электрооборудования и освещения, ремонт отопления, вентиляции и кондициоирования, благоустройство тротуаров и озеленение.

Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 17 февраля. Капремонт должны закончить до 30 ноября этого года. На работы устанавливается гарантия в три года.

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