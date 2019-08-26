Недогорельцы: жители дома в сыктывкарском местечке Кочпон-Чит недовольны ремонтом после пожара

Больше года назад в доме №10 по улице 65-летия Победы в Сыктывкаре случился грандиозный пожар. Серьезно пострадали крыша и третий этаж. В здании силами мэрии провели ремонт, но жители не до конца им довольны: крышу починили, а внутри здание до сих пор напоминает декорации к фильму ужасов. В администрации пояснили, что ремонт общедомового имущества — в зоне ответственности жителей дома.

- После случившегося пожара по заказу мэрии были проведены неотложные работы по оперативному восстановлению теплового контура здания, несущих конструкций кровли и кровельного покрытия. Также выполнили замену подшивки и утеплителя по периметру здания. Иными словами, мэрия обеспечила пригодность дома для проживания, - сообщили в ведомстве.

Далее предстоит ремонт общедомового имущества. По закону, мэрия не имеет права направлять на эти цели бюджетные средства, сообщили в ведомстве.

- Ремонт общедомового имущества производится за счет средств собственников жилья, в том числе за счет страховых выплат, если собственники страховали свое жилье. Для этого необходимо провести общее собрание, принять соответствующее решение и при содействии управляющей компании осуществить ремонт, - подытожили в администрации столицы.

Напомним, 13 августа прошлого года жители дома №10 по улице 65-летия Победы проснулись в четыре утра от запаха гари и криков. Горела квартира на третьем этаже. К счастью, пострадавших в пожаре не было, но дому серьезно досталось. Пожар стал лакмусовой бумажкой, он выявил многочисленные несовершенства новопостроенных домов в местечке Кочпон-Чит. Не так давно мы съездили на место прошлогоднего пожара и узнали, как сейчас там живут люди.

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