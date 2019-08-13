«Третий этаж до сих пор декорации к фильму ужасов»: погорельцы дома в местечке Кочпон-Чит спустя год после пожара

Ровно год назад, 13 августа, жители дома №10 по улице 65-летия Победы проснулись в четыре утра от запаха гари и криков. Горела квартира на третьем этаже. К счастью, пострадавших в пожаре не было, но дому серьезно досталось. Пожар стал лакмусовой бумажкой, он выявил многочисленные несовершенства новопостроенных домов в местечке Кочпон-Чит. Мы съездили на место прошлогоднего пожара и узнали, как сейчас там живут люди.

Что изменилось за год

Очаг возгорания находился в квартире третьего этажа многоквартирного дома. Из 34 квартир огнем было повреждено десять помещений и кровля дома. После пожара специальная экспертиза постановила, что дом можно отремонтировать. Работы стартовали только в октябре — спустя два месяца после пожара. С небольшими перерывами они продолжались до весны: рабочие отремонтировали кровлю, поменяли карнизы и подлатали потолки в квартирах на самом пострадавшем от пожара третьем этаже.

Год назад здание выглядело вот такФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Без курьезных случаев во время ремонта не обошлось. Между потолками квартир и чердаком постелен один слой гипсокартона. Он не выдержал веса молодого рабочего, который провалился в квартиру одной их квартировладельцев. К счастью, мужчина отделался испугом, а жильцы еще долго шутили - «Мужики с потолка падают, надо было его ухватить и оставить себе».

Сейчас дом выглядит намного лучшеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Шутки шутками, а ремонтом жильцы не могут насладиться в полной мере до сих пор. Как и год назад, в воздухе можно уловить тонкий запах гари. Как и год назад, третий этаж многострадального дома похож на декорации к фильмам ужасов. Черные от копоти стены, мигающие лампочки, толстые провода неработающей проводки. Люди ждут, что проводку починят, покрасят стены и проведут, наконец-то, в квартиры третьего этажа электричество. Дело в том, что год назад в электричество в квартиры подвели с электрических столбов на улице. Это была временная мера. Но, как часто бывает в России, «нет ничего постояннее временного».

Черные стены, неотремонтированная проводкаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Год назад несколько недель после пожара жильцы оставались в неведении, будут ли дом ремонтировать или нет. Страх остаться жить в доме с обгорелой кровлей подтолкнул их написать письмо президенту России. Потом они начали вести деловую переписку с администрацией о ремонте. На сегодня у многих целая коллекция писем об этапах ремонта. В прошлом году одна из жительниц дома была на приеме у прежнего мэра столицы Валерия Козлова. Тогда градоначальник пообещал, что дом отремонтируют полностью — будет и косметический ремонт, и замена проводки. Этого и ждут до сих пор жильцы дома №10 по улице 65-летия Победы. Мы послали запрос по этому поводу в администрацию столицы и ждем ответ.

Как живут жильцы сейчас

За год после пожара три семьи продали квартиры в многострадальном доме. Татьяна Латкина тоже собирается выставлять жилье на продажу.

Простыня на окне - примета прошедшего год назад пожараФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Последствия пожара дают знать о себе до сих пор. Раньше входную дверь можно было просто захлопнуть. Теперь надо нажать ручку, чтобы закрыть. Видимо стены нехило «едут». Сейчас включили свет, а лампочки в квартире моргают, как гирлянда на ёлке. Видимо, в доме серьезные проблемы с электрикой, а это может повлечь новый пожар, - рассказывает Татьяна.

Жильцы начали вести деловую переписку с администрацией о ремонтеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пожар, который случился год назад, оставил ощущение незащищенности и страха. «В новой квартире, где живу сейчас, — газ. Боюсь, что может взорваться. Не перестаю думать о том, что никто не застрахован от несчастья», – говорит Татьяна. Елена Глуходедова живет на втором этаже. Первые месяцы после пожара она тоже вздрагивала от каждого шороха по ночам, но со временем обрела спокойствие - «Чему быть, того не миновать».

После пожара обострились и другие «болячки» дома. Первые и вторые этажи не считаются пострадавшими от пожара. Несколько недель назад с потолка в коридоре первого этажа стала капать вода. Оказалось, что это текут трубы. Жильцы не успевают подставлять новые ведра под струи.

Текущие трубы портят всю картинуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В управляющей компании говорят, что это последствия пожара, а значит надо идти жаловаться в мэрию. Вообще, текущие трубы — постоянная проблема не только дома №10, но и многих других. Жильцы говорят, что дома новые, а трубы «вековые» - гнилые и ржавые. Многие здания в местечке Кочпон-Чит страдают от некачественных стройматериалов. «Вот дом №20 утопает в нечистотах, проблемы с канализацией. В других зданиях тоже не все хорошо», - рассказывает Татьяна.

На первых этажах появились признаки уютаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Совсем недавно в мае Верховный суд Коми изучал приговор подрядчикам, осужденным за многомиллионные махинации при проектировании и строительстве домов в сыктывкарском местечке Кочпон-Чит. «В ходе строительства ряд материалов был заменен на более дешевые, а заказчику представлена на оплату документация с заведомо ложными сведениями о стоимости использованных материалов и объемах выполненных работ. Ущерб муниципалитету составил 19,8 млн. рублей», - пишет БНК.

- Приговоры приговорами, а страдаем мы, жильцы. Боимся, что наш хлипкий дом в один прекрасный день может сложиться пополам. Кто тогда будет отвечать? - подытожили жильцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший город болгар Верхнемезенск поглощает тайга

Журналист «КП в Коми» побывал в городе-призраке, который закрыли 24 года назад (подробности).