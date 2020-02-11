Сыктывкарцы выходят на пикеты, чтобы отстоять независимость национального движения «Коми войтыр»

В Сыктывкаре, в театре драмы им. Виктора Савина, 14-15 февраля пройдет важное событие, а именно XII Съезд коми народа, который обещает вызвать неслабый ажиотаж. «КП-Коми» выяснила почему.

Общее собрание делегатов проходит довольно редко – раз в четыре года. На злобу дня выдвигаются проблемы экологии, сохранения коми языка и участия МОД «Коми войтыр» в политической жизни региона. В первый день съезда исполком движения будет отчитываться о проделанной за четыре года работе, а затем выдвигать кандидатуры в новый состав исполкома «Коми войтыр». Кроме того, будут выбирать председателя. На другой день съезда делегаты разделятся на секции и обсудят вопросы экологии, демографии, экономики, культуры и языка. В завершение участники съезда планируют принять резолюцию и план мероприятий по выполнению наказов с мест.

Между тем, есть противоположные точки зрения на вопросы повестки дня. В частности, часть делегатов не согласна с созданием Совета старейшин, который планируют утвердить на съезде. Кстати, накануне съезда в республике прошли одиночные пикеты против этой инициативы. Дело в том, что «Коми войтыр» не просто общественная организация – по Конституции Коми у нее есть право законодательной инициативы. Сейчас часть делегатов полагает, что с созданием нового органа у них попытаются отнять это право.

– В уставе есть один руководящий орган – исполком движения «Коми войтыр». Нам предлагают создать еще один орган, названный Советом старейшин. Я присутствовал на исполкоме и задал вопросы руководителю движения: в чем смысл создания еще одного руководящего органа, когда, на мой взгляд, и нынешний исполком работает неэффективно. Получил ответ, что на Кавказе всегда слушают старейшин, их уважают, а значит нам нужен такой же совещательный орган. В него будут выбирать опытных людей, которым за 55 лет. На мой взгляд, это пятое колесо в телеге, по проекту Совету передается часть важнейших полномочий, к примеру, по законодательной инициативе. Зачем? Двойная ненужная работа, когда можно обойтись одной. Это надуманный орган, – считает делегат съезда ижемец Николай Братенков.

Делегат «Коми войтыр», член правления общества «Гражданское Общество Республики Коми» Людмила Парначева говорит, что документ о старейшинах вызывает недовольство и у юридически подкованных лиц.

- В целях проекта указано, что старейшины могут вносить предложения в виде проектов нормативных актов и укреплять позитивную репутацию движения. Но эти цели и так реализовались президиумом «Коми войтыр». Зачем нужен этот дублирующий орган? Известно также, что у старейшин будет право совещательного голоса на разных встречах, включая исполкомы и президиумы. Предполагаем, что они будут не просто оказывать давление на остальных участников «Коми войтыр», но и определять дальнейший курс национального движения, - считает юрист.

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