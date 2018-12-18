2018-12-18T13:51:28+03:00
Общество

Ижемцы требуют вернуть обязательное изучение коми языка

Участники движения «Изьватас» обеспокоены и ситуацией с уменьшением доли коренного населения
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ижме прошел очередной съезд международного движения коми-ижемцев "Изьватас". Фото: Артур Артеев, газета "Республика"В Ижме прошел очередной съезд международного движения коми-ижемцев "Изьватас". Фото: Артур Артеев, газета "Республика"
Изменить размер текста:

Эти моменты, в частности, отражены в резолюции, принятой на днях в Ижме на IX съезде Межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изьватас».

По итогам съезда была составлена резолюция с перечнем требований коренного населения. Фото: Артур Артеев, газета "Республика"

По итогам съезда была составлена резолюция с перечнем требований коренного населения. Фото: Артур Артеев, газета "Республика"

Документ включает перечень требований коми-ижемцев. В первую очередь, составители резолюции пожаловались на растущую безработицу. В поисках работы народ покидает малую родину, поэтому постепенно идет уменьшение доли коренного населения — депопуляция коми-ижемцев. И хотя в Ижемском районе добывается нефть, на экономике муниципалитета нефтедобыча никак не отражается. Нефтяные предприятия львиную долю налогов переводят в федеральную казну, в то же самое время бюджет района постоянно оптимизируется. Изватас всерьез обеспокоены отменой обязательного изучения коми языка.

«Народ живет, пока развивается язык. Мы считаем необходимым восстановить в правах язык коренного народа и оставить его обязательным для изучения в школах», - говорится в резолюции.

Ижемцы требуют остановить губительную политику выкачивания нефти любой ценой. Фото: Артур Артеев, газета "Республика"

Ижемцы требуют остановить губительную политику выкачивания нефти любой ценой. Фото: Артур Артеев, газета "Республика"

В документе особое внимание уделено проблемам экологии. Авторы резолюции считают, что в регионе реализуется губительная политика «выкачивания нефти любой ценой» - с сокрытием нефтеразливов из отработавших нормативный срок нефтепроводов.

В продолжение экологической темы авторы резолюции выразили протест против обустройства свалки на станции Шиес Архангельской области. Составители документа опасаются, что и в Коми появится аналогичная свалка.

«Мы требуем от Госсовета РК объявить мораторий на ввоз на территорию Коми отходов производства и потребления из других регионов», - сказано в резолюции.

Кроме того, коми-ижемцы требуют пересмотреть тарифы на вывоз мусора, построить новые школы и детские сады и восстановить церковь в селе Ижма.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24