Ижемцы требуют вернуть обязательное изучение коми языка

Эти моменты, в частности, отражены в резолюции, принятой на днях в Ижме на IX съезде Межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изьватас».

По итогам съезда была составлена резолюция с перечнем требований коренного населения. Фото: Артур Артеев, газета "Республика"

Документ включает перечень требований коми-ижемцев. В первую очередь, составители резолюции пожаловались на растущую безработицу. В поисках работы народ покидает малую родину, поэтому постепенно идет уменьшение доли коренного населения — депопуляция коми-ижемцев. И хотя в Ижемском районе добывается нефть, на экономике муниципалитета нефтедобыча никак не отражается. Нефтяные предприятия львиную долю налогов переводят в федеральную казну, в то же самое время бюджет района постоянно оптимизируется. Изватас всерьез обеспокоены отменой обязательного изучения коми языка.

«Народ живет, пока развивается язык. Мы считаем необходимым восстановить в правах язык коренного народа и оставить его обязательным для изучения в школах», - говорится в резолюции.

Ижемцы требуют остановить губительную политику выкачивания нефти любой ценой. Фото: Артур Артеев, газета "Республика"

В документе особое внимание уделено проблемам экологии. Авторы резолюции считают, что в регионе реализуется губительная политика «выкачивания нефти любой ценой» - с сокрытием нефтеразливов из отработавших нормативный срок нефтепроводов.

В продолжение экологической темы авторы резолюции выразили протест против обустройства свалки на станции Шиес Архангельской области. Составители документа опасаются, что и в Коми появится аналогичная свалка.

«Мы требуем от Госсовета РК объявить мораторий на ввоз на территорию Коми отходов производства и потребления из других регионов», - сказано в резолюции.

Кроме того, коми-ижемцы требуют пересмотреть тарифы на вывоз мусора, построить новые школы и детские сады и восстановить церковь в селе Ижма.