2020-02-11T15:06:17+03:00
Общество

Актер Оскар Кучера прокомментировал жесткую посадку самолета в аэропорту Усинска

Он заявил, что «этот треш мог произойти с ним»
Дарья ЮДИНА
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Оскар Кучера вместе с супругой ЮлиейОскар Кучера вместе с супругой ЮлиейФото: Борис КУДРЯВОВ
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Российский актер и телеведущий Оскар Кучера прокомментировал жесткую посадку самолета компании «Utair» в аэропорту Усинска. В своем инстаграм-аккаунте актер рассказал, что взлетно-посадочная полоса в коми городе находится в ужасном состоянии.

- Усинск. Самолет. Этот треш мог произойти со мной. Накануне я прилетел туда, и при касании полосы нас так трясло, что стало не по себе. На следующий день, когда мои друзья летели за мной, то при посадке стюардесса сказала им, чтобы они крепко пристегнулись, так как полоса короткая и обледенелая. Об этом им сообщили диспетчеры. И слава Богу у нас все было хорошо. Но!!! Службы аэропорта знали о том, что у них полоса ненадлежащего качества!!!! Знали и ничего не делали!!! И какое счастье, что никто серьезно не пострадал! Я считаю, что просто это спустить на тормозах будет бесчеловечно, по отношению ко всем. И к авиакомпаниям и, конечно же, к людям!!! - очень эмоционально высказался в своем аккаунте Оскар Кучера.

Напомним, что директор «Комиавиатранса» Алексей Фесенко заявил, что претензий к качеству содержания взлетно-посадочной полосы нет. Инцидентом, случившемся в усинском аэропорту, заинтересовались следователи и прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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