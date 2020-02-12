Преподаватель опорного вуза Коми призвал коллег спасти университет

Недавно в соцсетях появились ролики, записанные старшим преподавателем Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Александром Казаковым. В них он рассказал о репрессиях и завышенных зарплатах руководства опорного вуза Коми. Другой преподаватель СГУ им. Питирима Сорокина Светлана Колосова записала свой ролик, поддерживая коллегу.

Заведующая кафедрой общей и педагогической психологии в видео призвала коллег подумать над тем, каким будет вуз к 1 сентября, если ничего не менять. Светлана Колосова заявила, что руководство вуза недобросовестно выполняет свои функции.

— Будут ли у нас 1 сентября абитуриенты, от которых будет зависеть будущее нашей республики? Развален образовательный процесс, процессы экономического уровня. Все, что делается, делается вопреки, а не ради университета, - сказала в видео Светлана Колосова.

Также преподаватель объяснила, что не знает Александра Казакова, но верит ему, в том числе и потому что, «знает гораздо больше благодаря проверкам правоохранительных органов».

Преподаватель Светлана Колосова о выборах в СГУ им. Питирима СОрокина.

Светлана Колосова напомнила, что когда она заявила о своем желании выдвинуться на пост ректора, её уволили. Причем, уволили незаконно — это признал суд.

- В ваших силах изменить ситуацию. 19 февраля — не точка. Каждый день открывает нам шанс на новую жизнь. Какую жизнь мы с вами построим, насколько быстро мы в рамках преодолеем кризис — зависит от нас. У нас все получится, - так завершила видео преподаватель вуза.

Напомним, что 19 февраля в СГУ имени Питирима Сорокина пройдут выборы ректора.

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