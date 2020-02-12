Самолет, который жестко приземлился в Усинске, утилизируют

Самолет компании «Utair», который жестко приземлился в Усинске 9 февраля, хотят утилизировать. Техники пришли к выводу, что эксплуатировать воздушное судно в таком состоянии больше нельзя. «Боинг» решили списать.

В сети появился ролик, где самолет провожают в последний путь. Его возраст - 22 года.

Жалко птичку. Видео Алексея Николаева.

Все, отлетал самолет свое. Жалко птичку, сказал голос за кадром.

Напомним, что в минувшее воскресенье «Боинг» с 94 пассажирами на борту жестко приземлился в Усинске. У самолета при посадке оторвало шасси, его развернуло на 90 градусов. К счастью, никто серьезно не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия. Выдвигаются разные версии того, что могло стать причиной происшествия: от ошибки пилота до неконтролируемого сдвига ветра.

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