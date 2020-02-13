В Коми регоператор по обращению с ТКО поддержат бюджетными деньгами

«Ухтажилфонду» планируют выделить 58 млн рублей на компенсацию выпадающих доходов. Средства помогут повысить эффективность работы регионального оператора, пишет БНК.

На встрече с министром энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми Константином Лазаревым члены и эксперты Общественной палаты республики говорили о работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Они жаловались на отсутствие мусорных контейнеров, на отказ вывозить мусор, на выставление счетов за невыполненные услуги. Общественники спросили у министра и про строительство мусоросортировочных комплексов.

На многих совещаниях до этого звучала информация, что регоператор планирует построить мусоросортировочные комплексы с мощностью от 10 тыс. до 200 тыс. тонн в десяти муниципалитетах республики. Ориентировочная их стоимость — 500 млн рублей рублей. Приоритет отдан Сыктывкару и Ухте.

Константин Лазарев подтвердил эти планы.

— На полигоне в Сыктывкаре, в местечке Дырнос, планируется строительство мусоросортировочного комплекса, чтобы мусор не захоранивать в полном объеме, а сортировать. Мощность — более 100 тысяч тонн по году. Сегодня часть оборудования на этот объект уже завезли. Такой же мусоросортировочный комплекс планируется построить в Ухте для Ухты и Сосногорска. Появятся и мусоросортировочные площадки в целом ряде муниципальных образований, — сказал глава ведомства.

Министр добавил, что регоператор к этой работе уже приступил, причем за собственные средства. Правительство региона решило пока не включать в тариф для населения затраты «Ухтажилфонда» на строительство объектов.

— Регоператор работает без включения инвестиционной составляющей в тариф. И в прошлом году у нас не было, и в этом нет. Потом, когда «Ухтажилфонд» предъявит расчет затрат, посмотрим, потом будем думать, решать — включать или нет, — объяснил глава МинЖКХ.

В то же время правительство собирается выделить регоператору деньги.

— Сегодня уже принято решение, предварительное, окончательное будет принято на апрельском заседании Государственного совета Коми — 58 миллионов рублей за счет средств республиканского бюджета спланировано для регоператора на выпадающие доходы, чтобы он лучше работал, — сказал Константин Лазарев.

По данным «Ухтажилфонда», на 1 января 2020 года он должен был 352 млн рублей: 327 млн — перевозчикам мусора и 24,5 млн — операторам полигонов. Самому регоператору должны потребители: на начало года уровень оплаты услуг составлял 75,5% (на начало 2019-го был 34%). В течение прошлого года компания активно привлекала частные средства — брала деньги в кредит у своих же учредителей, сумма достигла 100 млн рублей (часть ссуд уже погашена).

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