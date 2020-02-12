"Угрожают увольнениями" - кандидат на пост главы опорного вуза Коми о давлении на сотрудников

Приближаются выборы ректора в опорном вузе региона Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина. И чем ближе выборы, тем больше накаляется атмосфера: преподаватели Светлана Колосова и Александр Казаков в своих роликах рассказали о высоких зарплатах руководства, репрессиях и прочих проблемах. Один из кандидатов на пост ректора Эмин Ягубов недавно анонсировал дебаты с конкурентами. Но дебаты не состоятся.

Проведение дебатов первый проректор Эмин Ягубов анонсировал в ролике. Недавно он выпустил второе видеообращение.

Мне стали поступать звонки от руководителей структурных подразделений, что руководство университета под угрозой увольнений, отчислений настоятельно не рекомендует участвовать в дискуссии, на которую я пригласил своих оппонентов и вас. Так руководство нарушает наше право знать всю правду, заметил Эмин Ягубов.

В конце он призвал всех прийти на дискуссию. Но, похоже, что анонсированные первым проректором дебаты не состоятся. В пресс-службе СГУ им. Питирима Сорокина объяснили, что дебаты форма агитации, которая в принципе не предусмотрена планом мероприятий по выборам ректора. А вносить изменения в процедуру выборов ректора и план мероприятий без решения, принятого и утвержденного Ученым советом, невозможно. При этом можно задавать вопросы кандидатам можно непосредственно во время выборов на конференции трудового коллектива. Эмин Ягубов может свободно встретиться со студентами и сотрудниками это не запрещено.

Напомним, что нового главу вуза в СГУ им. Питирима Сорокина выберут 19 февраля.

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