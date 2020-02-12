2020-02-12T17:33:55+03:00
Общество

"Угрожают увольнениями" - кандидат на пост главы опорного вуза Коми о давлении на сотрудников

Эмин Ягубов утверждает что на сотрудников и студентов вуза пытается воздействовать руководство
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Скриншот из видеоСкриншот из видео
Изменить размер текста:

Приближаются выборы ректора в опорном вузе региона Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина. И чем ближе выборы, тем больше накаляется атмосфера: преподаватели Светлана Колосова и Александр Казаков в своих роликах рассказали о высоких зарплатах руководства, репрессиях и прочих проблемах. Один из кандидатов на пост ректора Эмин Ягубов недавно анонсировал дебаты с конкурентами. Но дебаты не состоятся.

Проведение дебатов первый проректор Эмин Ягубов анонсировал в ролике. Недавно он выпустил второе видеообращение.

Мне стали поступать звонки от руководителей структурных подразделений, что руководство университета под угрозой увольнений, отчислений настоятельно не рекомендует участвовать в дискуссии, на которую я пригласил своих оппонентов и вас. Так руководство нарушает наше право знать всю правду, заметил Эмин Ягубов.

В конце он призвал всех прийти на дискуссию. Но, похоже, что анонсированные первым проректором дебаты не состоятся. В пресс-службе СГУ им. Питирима Сорокина объяснили, что дебаты форма агитации, которая в принципе не предусмотрена планом мероприятий по выборам ректора. А вносить изменения в процедуру выборов ректора и план мероприятий без решения, принятого и утвержденного Ученым советом, невозможно. При этом можно задавать вопросы кандидатам можно непосредственно во время выборов на конференции трудового коллектива. Эмин Ягубов может свободно встретиться со студентами и сотрудниками это не запрещено.

Напомним, что нового главу вуза в СГУ им. Питирима Сорокина выберут 19 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Преподаватель опорного вуза Коми призвал коллег спасти университет Светлана Колосова записала видео в поддержку Александра Казакова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В миграционных службах Коми временно перестанут принимать документы от жителей Китая
Под Усинском ищут рыбака
В Вуктыле стая бродячих собак загнала школьника на сугроб
Коттедж из Коми попал в десятку самых дорогих загородных домов
Браконьер из Печоры заплатит за убийство лосихи
Названа кандидатура будущего руководителя Эжвы
Пенсионеры из Серегово жалуются на отсутствие фельдшера
Ростехнадзор бездействовал на шахте в Ухте, где на пожаре погибли два человека
Жителей Коми ждет аномально теплая погода
ЧП с Boeing аэропорт Усинска работает в штатном режиме
Лыжники из Коми заняли весь пьедестал на Континентальном Кубке
В Коми ученые выведут новые сорта картофеля
В Микуни столкнулись две иномарки: погибла женщина
Сыктывкарские баскетболистки обыграли петербуржских
В Вуктыле из горящего дома эвакуировали 12 человек
Под Сыктывкаром опрокинулся Volkswagen: пострадали два человека
Спортсменка из Коми стала чемпионкой России по пауэрлифтингу
На пожаре в Сыктывкаре погиб мужчина
В Сыктывкаре объявили актированный день
В Сыктывкаре нашли родных бабушки, потерявшей память
Слухи о первом заболевшем коронавирусом в Коми не подтвердились
В воскресенье в Коми резко поменяется погода
В некоторых муниципалитетах Коми отменили занятия для школьников
Свадьба в зеркальную дату