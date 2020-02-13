2020-02-13T11:54:05+03:00
Общество

Полтора миллиона рублей потратят на проект по удлинению улицы Маркова в Сыктывкаре

Строительство дороги планируется за счет городского бюджета
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Судя по фото улица Маркова не самая уютная улица в столице КомиСудя по фото улица Маркова не самая уютная улица в столице Коми
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В Сыктывкаре решили удлинить улицу Маркова от перекрестка с улицей Колхозной до городского аэродрома. Уже разработана документация по планировке территории. В ней, в частности, нашли отражение замечания, которые горожане высказали в мэрии на общественных слушаниях летом этого года.

- Строительство дороги планируется в 2020-2021 годах за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», - сообщали в мэрии этим летом.

Сейчас администрация ищет подрядчика, который возьмется за подготовку проектно-сметной документации по удлинению улицы Маркова. За проект, который должен быть готов к октябрю этого года, городская мэрия готова выложить полтора миллиона рублей.

Проектировщик должен в проекте предусмотреть две полосы для движения, семиметровую ширину проезжей части, тротуары, водоотвод, освещение, разметку, дорожные знаки, пешеходные переходы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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