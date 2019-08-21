Стало известно, когда в Сыктывкаре удлинят улицу Маркова

В конце июля сыктывкарцев приглашали в мэрию — обсудить проект удлинения улицы Маркова до территории городского аэродрома. В пресс-службе администрации рассказали быть ли строительным работам или нет.

По итогам публичных слушаний, которые проводились с 23 июля по 6 августа, решили удлинить улицу Маркова от перекрестка с улицей Колхозной до городского аэродрома. Уже разработана документация по планировке территории и подготовлен проект постановления об утверждении документации. В нем, в частности, нашли отражение замечания, которые горожане высказали в мэрии.

- Строительство дороги планируется в 2020-2021 годах за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», - сообщает источник.

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