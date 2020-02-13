Коми УФАС следит за ценами на медицинские маски

Коми УФАС намерено следить за ситуацией с медицинскими масками в республике. Недавно в антимонопольный орган поступило два обращения о повышении цен на медицинские маски в ухтинских аптеках. В ведомстве считают, что объективных причин для роста стоимости этого товара нет, пишет БНК.

Из-за распространения коронавируса россияне стали массово скупать медицинские маски. Некоторые аптеки подняли цены на этот товар в несколько раз. В некоторых торговых учреждениях они закончились. И правительство России поручило антимонопольной службе взять на особый контроль вопрос ценообразования на медицинские маски.

Как рассказала на пресс-конференции 12 февраля руководитель Коми УФАС Наталия Гуревская, ведомство начало мониторить ситуацию с начала февраля.

— Пока информация о значительном повышении цен аптечными сетями у нас отсутствует. В случае значительного роста цен в отношении хозяйствующих субъектов будут инициированы внеплановые проверки, в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства будут возбуждаться дела и применяться штрафные санкции, — сказала она, добавив, что «в настоящее время какие-либо объективные причины, связанные с ростом цен на медицинские маски, отсутствуют».

Тем не менее в феврале этого года в антимонопольное управление поступило два обращения о повышении цен на маски в ухтинских аптеках «Планета здоровья», «Аптека от склада» и «Регион Фарма 2». Ведомство сейчас рассматривает эти заявления.

— Пока ситуация более-менее спокойная. Но этот вопрос на особом контроле. Розничные и оптовые продавцы должны понимать, что ситуация находится под нашим наблюдением, — сказала Наталия Гуревская.

По ее словам, продавцы имеют право повышать цены на маски самостоятельно, для этого не требуется согласования и утверждения тарифов. И предела роста тоже нет. Ограничения могут быть только в том случае, если аптечная сеть занимает доминирующее положение на товарном рынке в конкретном муниципалитете. В таком случае продавцу надо будет обосновать повышение стоимости.

— Мы смотрим рост. Условно говоря, маска стоила 5 рублей, стала 100. Чем это обусловлено? Мы запросим поставщиков — пусть они покажут, что случилось такого за последнюю неделю, что маска подорожала в 20 раз. Если компания не сможет обосновать и назвать объективные причины, то это содержит признаки монопольно высокой цены товара, — рассказала руководитель Коми УФАС.

Ведомство также изучит, есть ли на рынке сговор хозяйствующих субъектов или договоренность о согласованных действиях.

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