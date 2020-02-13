«Наконец-то можно подискутировать». Преподаватель опорного вуза Коми рад обрушившейся критике

Уже несколько дней в Сыктывкаре не утихают страсти вокруг СГУ имени Питирима Сорокина, где меньше чем через неделю состоятся долгожданные выборы ректора. Старший преподаватель Александр Казаков выступил с публичной критикой руководства, которое получает огромные зарплаты, а преподаватели вынуждены довольствоваться окладом в 15 тысяч рублей. На днях и.о. ректора Ольга Сотникова в открытом письме ответила, что педагоги получают не такие уж и маленькие зарплаты. В ответ инициатор дискуссии Александр Казаков готовит очередное обращение, о чем он рассказал «КП-Коми».

Старший преподаватель не считает себя публичным человеком, поэтому к обрушившейся на него славе после публикации двух видеообращений относится неоднозначно. Однако он рад, что руководство СГУ имени Питирима Сорокина опубликовало открытое письмо в ответ на его критику.

- Почему критика вышла в публичную плоскость? Еще до видеообращений мы с другими преподавателями неоднократно озвучивали насущные проблемы (не только по зарплате) и.о. ректора, писали письма, обращались официально. В ответ — ничего. Сейчас же нам ответили, и это хорошо! Наконец-то можно подискутировать, а то до этого все наши обращения — как об стену горох, - отметил старший преподаватель.

Также в открытом письме руководства вуза, опубликованном в ответ на жесткую критику преподавателя, говорится, что видеоролики выпущены в поддержку одного из кандидатов на пост ректора — Эмина Ягубова. Александр Казаков подтвердил, что публикация видеообращения в преддверии выборов действительно не случайна.

- Если бы я опубликовал обращение полгода назад, то оно бы не возымело никакого действия. Да, я действительно поддерживаю другого кандидата, мне импонирует его политика, и я чувствую, что именно сейчас появился шанс реально что-то изменить в лучшую сторону. Поэтому за неделю до выборов я просто не мог промолчать, - отметил Александр Юрьевич.

Преподаватель рассказал также, что готовит ответ на открытое письмо и.о. ректора. Он решил больше не выпускать видеоролики, поэтому следующее обращение выйдет в форме письма. Также он не уверен, что репрессии из-за того, что он открыто высказывает свою позицию, обойдут его стороной. Однако он полагает, что если на него и будут оказывать давление, то только после выборов.

Напомним, что в конце прошлой неделе Александр Казаков выпустил видеообращение, в котором открыто выступил с критикой руководства вуза. В ролике он подробно остановился на низких зарплатах преподавателей, высоких премиях руководства вуза, сложных условиях работы и уничтожении художественной самодеятельности в университете. Через несколько дней и.о ректора Ольга Сотникова и проректор по экономическим вопросам Павел Васильев ответили на критику в открытом письме. В частности, они сообщают, что озвученные низкие зарплаты не имеют ничего общего с реальностью, а высокие премии сами они себе не выписывают — решении о зарплате ректора принимает учредитель - Минобрнауки России.

Через 6 дней в университете пройдут выборы ректора. В СГУ имени Питирима Сорокина уже 4,5 года нет постоянного ректора, а только исполняющий обязанности. Сейчас на пост претендуют три кандидата: и. о. ректора Ольга Сотникова, первый проректор Эмин Ягубов и проректор по экономическим и социальным вопросам Павел Васильев.

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