Как в УГТУ решают проблему с аккредитацией

Сегодня Сергей Гапликов посетил Ухтинский государственный технический университет, провёл рабочую встречу с ректором и пообщался с коллективом. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

В ходе рабочей встречи ректор университета Руслан Агиней рассказал Сергею Гапликову о деятельности вуза, планах и перспективах развития.

Ведётся активная работа по оздоровлению финансовой ситуации университета, разработана и утверждена дорожная карта. Министерство науки и высшего образования выделило 170 миллионов рублей, которые направят на погашение кредиторской задолженности.

На 2020-2021 учебный год УГТУ выделили за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 100 бюджетных мест по образовательным программам среднего профессионального образования, из них 75 мест по направлению подготовки «Правоохранительная деятельность» и 25 мест по направлению «Оператор нефтяных и газовых скважин».

Продолжается улучшение условий обучения студентов – выполнен капитальный ремонт кровли четырёх учебных корпусов университета, фасада спорткомплекса «Буревестник» и ряда других объектов.

— В настоящее время университет проходит аккредитационные процедуры. Руководство и коллектив готовились к ним и уверены в положительном результате, - отметил Руслан Агиней.

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