В Сыктывкаре на время ремонта дорог Октябрьский проспект перекроют посередине

На прямой линии в общественной приемной Коми начальник управления ЖКХ Александр Гонтарь рассказал о том, как во время ремонта перекроют Октябрьский проспект, пишет Комиинформ.

Сыктывкарцы с замиранием сердца ждали перекрытия главной дорожной магистрали города в начале февраля. К счастью, чиновники передумали и перенесли дату на май. Как уточнил Александр Гонтарь дорогу перекроют посередине проспекта - аккурат над местом прокладки труб. Осуществлять работу удобным способом помогает метод санации, который применит подрядчик. Кстати, благодаря ему сократятся и сроки проведения работ - их планируют завершить за месяц.

На этой неделе место проведения работ осмотрели подрядчик и принимающая сторона. Теперь городские чиновники ждут от фирмы, которая будет приводить в порядок обветшавшие коммунальные сети, коммерческое предложение и сметы.

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