За воркутинками, приехавшими из Китая, продолжают наблюдать врачи

Медики продолжают следить за состоянием воркутинок, прибывших из Китая. Результаты анализов одной из них отрицательные, коронавируса у женщины нет. Анализы второй находятся по дороге в Новосибирск, где поднадзорная Роспотребнадзору организация исследует биоматериалы со всей России на новую китайскую заразу. Анализы берут на третий и десятый день госпитализации, пишет «Моя Воркута».

– Когда у нас на руках будет дважды подтвержденные отрицательные результаты исследовании на коронавирус, тогда пациентки могут быть выписаны как незаболевшие, – рассказала главный государственный санитарный врач Воркуты Анна Винникова. – Все противоэпидемические мероприятия организованы в полном объеме, контактные пациентки госпитализированы и изолированы.

Прибывшие из Китая воркутинки находятся в инфекционной больнице, в обсервационных боксах. Такие меры предосторожности применяют ко всем так называемым контактным людям, то есть к тем, кто вернулся из Китая или общался с жителями этой страны. В Коми сейчас под наблюдением врачей находятся 23 человека, вернувшихся из Поднебесной. Ни одного случая заражения коронавирусом в республике не зарегистрировано, хотя часть анализов пациентов еще исследуют. Минздрав Коми следит за ситуацией: медикам дали поручение расспрашивать потенциальных больных, вернувшихся из Китая.

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