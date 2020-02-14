В Сыктывкаре правозащитников и представителей общественности не пустили на съезд коми народа

Сегодня, 14 февраля, в Сыктывкаре в театре драмы имени Савина проходит XII Съезд коми народа. Однако не все желающие смогли попасть на главное мероприятие в жизни коми, которое проходит раз в четыре года. Многие толпились в холодном фойе, но их не пропускали по причине того, что в зале нет свободных мест.

Активисты стояли у театра с плакатами «Съезд коми народа или встреча приглашенных? Мы все коми народ». Член «Коми войтыр» и правления движения «Гражданское общество Коми» Людмила Парначева отметила: активисты заблаговременно отправили официальное письмо председателю исполкома Алексею Габову, чтобы попасть на съезд, но в ответ - тишина.

- Но на письмо не ответили, подписи о том, что получили, не поставили. Направили письмо по электронной почте, ответа снова не было. Таким образом, съезд провели без активной части представителей коми, то есть тех, кто хотел присутствовать в качестве зрителей и слушателей. Странно, что получен отказ в доступе на съезд довольно активным правозащитникам и представителям общественности, - рассказала Людмила Парначева.

Правозащитник Илья Костин, который провел 50 минут в холодном фойе в инвалидной коляске, говорит, что такое отношение унижает его человеческое достоинство, пока не согласовали его присутствие. Не у дел оказался, например, Виктор Вахнин - делегат и организатор первых пяти съездов коми народа, автор книг по истории этноса. Житель Летки Виталий Косолапов специально приехал в Сыктывкар за 300 километров, чтобы рассказать о проблемах коми языка, но он тоже не смог пройти на мероприятие.

Отметим, что общее собрание делегатов проходит довольно редко – раз в четыре года. На злобу дня выдвигаются проблемы экологии, сохранения коми языка и участия МОД «Коми войтыр» в политической жизни региона. В первый день съезда исполком движения будет отчитываться о проделанной за четыре года работе, а затем выдвигать кандидатуры в новый состав исполкома «Коми войтыр». Кроме того, будут выбирать председателя. На другой день съезда делегаты разделятся на секции и обсудят вопросы экологии, демографии, экономики, культуры и языка. В завершение участники съезда планируют принять резолюцию и план мероприятий по выполнению наказов с мест.

Отметим также, что XII Съезд коми народа, который обещает вызвать неслабый ажиотаж, так как на нем планируют утвердить Совет старейшин. Дело в том, что «Коми войтыр» не просто общественная организация – по Конституции Коми у нее есть право законодательной инициативы. Сейчас часть делегатов полагает, что с созданием нового органа у них попытаются отнять это право.

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