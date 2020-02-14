Глава Сергей Гапликов на съезде коми народа: «Не удалось сократить тенденцию к снижению численности населения»

Сегодня, 14 февраля, в Сыктывкаре в театре драмы имени Савина проходит XII Съезд коми народа. В начале мероприятия перед активистами коми движения выступил глава Коми Сергей Гапликов. Он рассказал, что для улучшения жизни жителей региона делается в республике.

Доклад главы Коми слушали 213 делегатов движения «Коми войтыр» и еще не менее 100 человек приглашенных, среди которых были депутаты Госсовета и крупные чиновники. В начале речи Сергей Гапликов ответил, что съезд - самое значимое общественно-политическое событие Коми, а также добавил, что к мнению движения прислушиваются представители власти. Затем он перешел к отчету перед коми народом. Он рассказал, как изменилась жизнь в республике за последние четыре года и стала ли она комфортной.

- Вопрос демографии стоит по-прежнему остро, не удалось сократить тенденцию к снижению численности населения, не скрываем проблему, работаем над повышением рождаемости и благосостоянием. Поэтому объем дополнительных инвестиций в народонаселение составил более 1, 3 млрд рублей, - отметил он.

Например, в Коми первыми по стране ввели региональный семейный капитал в размере 150 тысяч рублей, чтобы «наши девчонки чувствовали за своей спиной поддержку государства». Он отметил, что, по оценке экспертов, это может положительно повлиять на демографическую ситуацию.

Затем глава прошелся по здравоохранению и образованию. Сказал, что в республике не хватает 129 ФАПов, но в этом году в правительстве приняли решение, чтобы при каждом ФАПе будет жилья для фельдшера - это позволит ему уверенно смотреть в будущее. В прошлом году капитально обновили автопарк скорых - закупили 57 единиц техники. На ремонт и строительство больниц направили огромные средства - около 400 млн рублей. Сергей Гапликов вспомнил, как на одном из выездов его спросила жительница Коми: «А вы бы в тот перинатальный центр свою жену отправили бы? Тогда я задумался, правильно ли в жизни расставлены приоритеты. Сначала надо думать о рождении, а потом обо всем остальном».

Отдельно глава остановился на проблеме дорог, отметил, что они понемногу, но ремонтируются. Например, в 2018 году на ремонт было выделено 3,3 млрд рублей, в прошлом - 5,1 млн рублей, а в этом уже 6 млрд. В этом году, кстати, построят дорогу между Косланом и Айкино, на эти цели уже выделен 1 млрд рублей. Глава Коми не дождался аплодисментов и спросил делегатов:

- Вы хоть как-то отреагируйте. Я вот сейчас произнес про ремонт, но даже не верю тому, что сейчас говорю. Это многолетняя слаженная работа правительства. Мы сегодня можем себе это позволить, - отметил он.

Глава выступал не менее десяти минут, долго говорил и про образование, и про культуру, и про народный бюджет. Затем место выступающего заняла спикер Госсовета Надежда Дорофеева, которая говорила о сохранении исторической памяти. После выступления властьпредержащих и награждения началась основная работа съезда - внесение поправок в устав и выборы нового председателя движения.

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Активистам отметили, что в зале нет свободных мест (подробности).