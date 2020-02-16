2020-02-16T16:41:14+03:00
Общество

В Сыктывкаре отметили всероссийский день зимних видов спорта

Праздник состоялся в парке имени Кирова
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Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта КомиФото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми
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В сыктывкарском парке имени Кирова отметили всероссийский день зимних видов спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Коми.

Праздник начался в 11.00. После официального открытия все желающие приняли участие в развлекательной программе. Дети с радостью побежали перетягивать гигантскую «сосиску», а также играть в волейбол на покрывалах.

В нижней части парка прошли соревнования по волейболу на снегу, а также состоялся мастер-класс Союза регби Коми. Кроме того, горожане играли в дартс и катались на коньках. По завершению мероприятия, активные участники различных площадок получили соответствующие дипломы участника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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