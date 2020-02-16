В Сыктывкаре отметили всероссийский день зимних видов спорта

В сыктывкарском парке имени Кирова отметили всероссийский день зимних видов спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Коми.

Праздник начался в 11.00. После официального открытия все желающие приняли участие в развлекательной программе. Дети с радостью побежали перетягивать гигантскую «сосиску», а также играть в волейбол на покрывалах.

В нижней части парка прошли соревнования по волейболу на снегу, а также состоялся мастер-класс Союза регби Коми. Кроме того, горожане играли в дартс и катались на коньках. По завершению мероприятия, активные участники различных площадок получили соответствующие дипломы участника.