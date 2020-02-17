В Коми подростку пришлось самому защищать маму из-за халатности полицейского

Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ОМВД России по Усть-Вымскому району. Его признали виновным в халатности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

Суд установил, что в ноябре 2017 года в дежурную часть микуньского отделения полиции не раз звонил подросток, который просил отправить полицию к нему домой. Юноша хотел, чтобы правоохранительные органы защитили его маму от отчима. Но полицейский проигнорировал просьбы о помощи и не отправил коллег к мальчику домой.

Подросток впустую два часа прождал полицейских под окнами своего дома. Когда он услышал крики матери, не выдержал и забежал в дом. Он увидел, что отчим сжимает руками горло матери, а также угрожает ее убить. Не сумев оттащить его от матери, подросток схватил нож и ударил мужчину несколько раз, в том числе по горлу.

Только после того, как находившаяся в шоковом состоянии мать позвонила в полицию и сообщила, что сын, защищая её, ударил сожителя в горло ножом, сотрудники полиции Усть-Вымского района приехали на вызов.

Данный факт не остался без внимания руководства МВД по Республике Коми и СУ СК России по Республике Коми. По результатам служебной проверки полицейского уволили из органов внутренних дел. В отношении него возбудили и расследовали уголовное дело. Суд признал его виновным в халатности и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Ввиду истечения срока давности по привлечению к уголовной ответственности, экс-сотрудник полиции освобожден от отбытия наказания.

Приговор не вступил в законную силу.

В отношении подростка уголовное дело было прекращено, поскольку его действия были квалифицированы как необходимая оборона. Отчим, осужденный за угрозу убийством и ряд других преступлений, отбывает наказание в местах лишения свободы.

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