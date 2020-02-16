2020-02-16T17:29:53+03:00
Общество

В Корткеросе волки загрызли собаку

Они вышли в село ночью
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Местные жители опасаются за свои жизниМестные жители опасаются за свои жизниФото: Мария ГОРЕЛОВА
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В Корткеросском районе волки в очередной раз загрызли собаку. Об этом сообщили местные жители.

По их словам, инцидент произошел в райцентре. Несмотря на брачный сезон, волки по ночам выходят в село. На этот раз они появились на улице Аграрной. Хищники встретили собаку и разорвали ее в клочья. А наутро жители обнаружили на снегу кровавые следы. Они беспокоятся за свои жизни и жизни своих питомцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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