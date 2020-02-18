Кто в Коми получит выплаты ко Дню Победы

3773 человек в нашем регионе получат единовременные выплаты ко Дню Победы. Из них 116 – это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 774 - вдовы и вдовцы участников и инвалидов войны, 42 - жители блокадного Ленинграда, 223 - узники концлагерей, 2618 - труженики тыла. Об этом пишет Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Коми.

75 тысяч рублей получат ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда.

50 тысяч рублей заплатят труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Жителям Коми выплаты придут в апреле-мае 2020 года. Деньги доставят вместе с пенсией и другими социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, выплаты будут произведены в беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся у ПФР.

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