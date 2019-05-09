«Поколение уходит, осталось нас совсем немного»: ветераны перед возложением цветов к мемориалам памяти в Сыктывкаре

Праздничные мероприятия в честь 74-ой годовщины Победы начались в Сыктывкаре с возложения цветов и венков к мемориалам памяти «Вечная слава» и «Скорбящий воин». Сотни горожан пришли отдать дань памяти подвигу земляков. Перед торжественными мероприятиями мы спросили у ветеранов, что они чувствуют в светлый праздник - День Победы.

В ожидании возложения цветов ветераны пели «Катюшу» и «День Победы», читали партизанские стихи и старались не плакать. Труженики тыла, дети войны приехали из разных уголков республики. Для них День Победы - это не только картинки из кино.

Они своими глазами видели, как бомбили деревни, как сжигали целые поселки, как партизаны пускали под откос поезда. Это они в 12 лет трудились по 12 часов в сутки «для фронта, для Победы». По их словам, 9 Мая - это повод не забывать об ужасах, чтобы сильнее ценить мир.

В ожидании возложения цветов ветераны пели «Катюшу»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Пока мы помним, мы живем. Поколение уходит, осталось нас совсем немного. Когда началась война, мне было 12 лет, в 16 лет меня призвали в армию, но прогремела Победа, и на фронт я не попал. Страшно было, когда в 1941 году нас бомбили в Мурманской области. Лежишь на земле, бомба визжит. Ощущение, что она летит в тебя. Страх парализовал. Мне 90 лет, но воспоминания об этом ужасе не исчезнут никогда, - рассказал Геннадий Павлович Стрелов.

Когда ветераны вспоминали тех, кто не пришел с Великой Отечественной войны, на лицах появлялись слезы:

«У меня отец погиб на войне… Ой, не могу говорить» , - вспоминает Галина Трифонова.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- У меня отец погиб на войне… Ой, не могу говорить (вытирает слезы). Мне было 2,5 годика. Эвакуировались из Витебска, нас погрузили в эшелоны, ехали в сторону Москвы. Поезд разбомбили, мы единственные остались живы. Пошли пешком через поле в 30-градусную жару. Немец бомбил нещадно, но мы выжили - четверо детей, мама и бабушка. А отец пропал без вести. Говорят, что всю их часть положили в белорусских болотах, - рассказала Галина Яковлевна Трифонова.

По словам ветеранов, в военные годы было невероятно сложно, но все тяготы компенсировались взаимопомощью. Такой дружбы, по их мнению, сейчас нет:

«Тяжело вспоминать, но мы все перенесли - и холод, и голод», - говорит Лилия Ивановна.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Я родилась в Смоленской области: приходили то немцы, то наши. Мы и в лесу прятались. Мне было 12 лет. Тяжело вспоминать, но мы все перенесли - и холод, и голод. Жили мы дружнее. Мы лучше были, чем нынешняя молодежь, - поделилась Лилия Ивановна Шавина.

Ветераны читали партизанские стихи и пели песниФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Празднование 74-летия Победы традиционно открыла торжественная церемония возложения цветов к мемориалам памяти «Вечная слава» и «Скорбящий воин». В тишине лишь звучало «Раз! Два! Три! Четыре», чтобы военные не сбились со счета.

В тишине лишь звучало «Раз! Два! Три! Четыре», чтобы военные не сбились со счетаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После почтить память ветеранов по традиции пришли первые лица республики - Глава Коми Сергей Гапликов, градоначальник Сыктывкара Валерий Козлов, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский. Церемонию возложения цветов прервал троекратный залп орудий.

После почтить память ветеранов по традиции пришли первые лица республикиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После чего на Коммунистической выстроилась колонна для шествия на праздничный парад. Ее по традиции возглавляли первые лица республики и ветераны. За ними выстроилась колонна «Бессмертного полка»: в 2019 году масштабная акция памяти проходит в Сыктывкаре уже в шестой раз.

Почтить память не пришедших с Великой Отечественной войны и ветераныФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Почтить память не пришедших с Великой Отечественной войны и ветераныФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сотни горожан пришли отдать дань памяти подвигу земляковФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Церемонию возложения цветов прервал троекратный залп орудийФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На Коммунистической выстроилась колонна для шествия на праздничный парадФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сотни горожан пришли отдать дань памяти подвигу земляковФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Труженики тыла, дети войны приехали из разных уголков республикиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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