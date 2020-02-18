Преподаватели опорного вуза Коми: «Нарушен порядок выдвижения кандидатов на выборы ректора»

Педагогическое сообщества Коми замерло перед выборами ректора опорного вуза республики, которое состоится уже завтра, 19 февраля. Перед часом икс преподаватели сообщают о грубых несоблюдениях организации и процедуры выборов ректора. Все факты нарушения процедуры нашли отражение в заявлении, которое подписали сотрудники Института гуманитарных наук.

Документально подтвержденные факты нарушения преподаватели отправили в комиссию по выборам в университете, но пока люди не получили внятного ответа на документ. Между тем претензий у них накопилось много. Например, согласно положению по выборам ректора и решению ученого совета собрание по выборам делегатов назначается на определенные дату и время. Информация об этом публикуется на сайте вуза не позднее чем за семь дней до мероприятия. В Институте гуманитарных наук такое собрание прошло с соблюдением регламента 10 февраля.

- На следующий день после выборов делегатов люди приходят на работу и узнают, что собрание нужно проводить вновь уже с «усиленным» составом комиссии по выборам. При этом не соблюдались такие пункты положения по процедуре выборов, как опубликование на сайте вуза о мероприятии за семь дней до его начала. В общем, людям пришлось голосовать дважды, - отметила один из подписантов документа доктор психологических наук Светлана Колосова.

Также не было общих собраний учащихся - вместе объединяющего мероприятия студенты оставляли голоса за делегатов прямо на парах перед занятием. Между тем на сайте вуза был вывешен график собраний студентов, но фактически их не было. Вызывает вопросы и то, что согласно решению ученого совета один делегат от обучающихся представляет интересы 600 студентов, в то время как другие структуры не обделены правом представлять большее количество сотрудников. Например, в Ученом совете состоит 86 человек, из них делегатами стали 42 персоны.

Фото Марка Оникула/СыктГУ

- Как мы видим, норма представительства от обучающихся меньше всего. Таким образом, студенты не могут выражать интересы именно этой группы голосующих. Каким образом был произведен расчет, неизвестно, - отметила Светлана Колосова.

Это не единственные нарушения, которые обнаружили в вузе. Доктор психологических наук вместе с коллегами зафиксировала целый свод мелких и крупных несоответствий положению о выборах, которые она и другие неравнодушные преподаватели отправили в комиссию по выборам при университете. Пока ответа они не получили, а выборы уже завтра.

- В положении о выборах ректора, которое размешено на сайте университета, говорится: если допускается хотя бы одно установленное нарушение, то выборы должны быть остановлены, - подытожила кандидат психологических наук.

Кстати, подобные процессуальные нарушения в ходе выборов стали причиной отмены аттестации кандидатов на пост ректора Байкальского государственного университета. В начале февраля Минобрнауки РФ исключило БГУ из графика аттестации кандидатов на должность руководителей вузов.

Напомним, что завтра в университете пройдут выборы ректора. В СГУ имени Питирима Сорокина уже 4,5 года нет постоянного ректора, а только исполняющий обязанности. Сейчас на пост претендуют три кандидата: и. о. ректора Ольга Сотникова, первый проректор Эмин Ягубов и проректор по экономическим и социальным вопросам Павел Васильев.

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