Сыктывкарец примерил роль летчика в военной драме знаменитого режиссера

Экс-сыктывкарец Василий Кочанов снимается в историческом фильме «Воздух» знаменитого режиссера Алексея Германа-младшего. Картина повествует о летчиках в период начала Великой Отечественной войны. Начинающий актер рассказал порталу «КП-Коми», как он попал на съемки и что она там делает.

Василий Кочанов уже больше года покоряет модную индустрию Санкт-Петербурга — участвует в съемках и показах. Однако самая большая мечта молодого человека стать актером, поэтому он с готовностью принимает участие в кастингах, которых в культурной столице России не так уж и мало.

Василий рассказал, что участие в съемках помогает представить военное прошлое

Актеров для этого фильма отбирал сам Алексей Герман еще в октябре прошлого года. В кастинге в Санкт-Петербурге участвовало около 1500 человек. Счастливым обладателем роли летчика в звании сержанта стал Василий Кочанов.

- Каждое утро начинается с грима, репетиций. Затем стартует съемка. Локации все время меняются, поэтому каждый день мы изучаем новую местность, - рассказал Василий.

Начинающий актер делится, что участие в съемках фильма знаменитого режиссера — настоящий праздник. Он как будто попадает в другую реальность — осязаемое военное прошлое.

Фото из архива Василия Кочанова

- Читаешь в книгах, что Великая отечественная война — это страшно. Но когда ты видишь своими глазами взрывы, стрельбы, как будто по-настоящему умирающих людей, то пробирают мурашки. В такие минуты с трудом принимаешь, что это просто иллюзия. Настолько же тяжело было на реальной войне? - делится размышлениями парень.

По сообщениям федеральных СМИ, в картине будет задействовано множество самолетов, «максимально приближенных к оригинальным». Действие развивается в начале Второй мировой войны, в центре сюжета — полк, состоящий как из летчиков, так и из летчиц. По словам режиссера будущей ленты, это будет «эмоциональный, пронзительный, тонкий фильм». Основными темами в нем будут война и выстраданный подвиг. Кстати,военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух» отобрана в числе 28 проектов для Венецианского кинорынка.

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Людей приглашают поучаствовать в кастинге (подробности).