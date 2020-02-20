2020-02-20T10:33:29+03:00
Общество

Минстрой Коми поможет сыктывкарским дольщикам, оставшимся без жилья

Жители столицы республики ждут свои квартиры больше трех лет
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарские дольщики ждут своих квартир больше трех летСыктывкарские дольщики ждут своих квартир больше трех летФото: Наталья ВАРСЕГОВА
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Представители Минстроя Коми встретились с дольщиками, вложившими деньги в строительство многоквартирного дома на Стахановской улице в Сыктывкаре. На встрече также присутствовали представители службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля) и прокуратуры. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Строительство многоквартирного дома на Стахановской улице началось в 2016 году. В 2019 году ООО «Вега» прекратила строительно-монтажные работы на объекте. На текущий момент дом внесен в единый реестр проблемных объектов Минстроя России.

Готовность здания составляет более 80%, однако самостоятельно достроить дом застройщик не может. Для завершения строительства необходимо, чтобы ООО «Вега» передала объект другому застройщику. Сделать это можно в добровольном порядке либо через процедуру банкротства. В случае согласия ООО «Вега» на передачу недостроенного объекта в добровольном порядке Минстрой Республики Коми совместно со Службой Стройжилтехнадзора, прокуратурой и представителями дольщиков сформирует рабочую группу, которая рассмотрит технические и финансовые документы по объекту незавершенного строительства, после чего будет сформировано предложение для нового застройщика.

По поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова республиканский Минстрой держит на контроле ситуацию со строительством этого многоквартирного жилого дома. Региональные Минстрой и Стройжилтехнадзор продолжат помогать в вопросах завершения работ по строительству дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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