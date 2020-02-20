2020-02-20T16:18:12+03:00
Общество

Для галочки. В Госсовете подняли вопрос о разваливающихся ФАПах

Депутат Саладина хотела говорить об этой проблеме долго, но ей отключили микрофон
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Длинный спич депутата прервалиДлинный спич депутата прервалиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре сегодня, 20 февраля, завершилась довольно спокойная сессия VI созыва Госсовета Республики Коми. Депутаты за полтора часа быстро приняли все запланированные законопроекты. Под занавес сессии перчинку заседанию добавило выступление депутата Татьяны Саладиной, которая рассказала про плохое состояние ФАПов в Коми. Народная избранница не уложилась в двухминутный регламент выступления, и у нее отключили микрофон. Но депутата это не остановило.

Татьяна Саладина рассказала, что народным избранникам надо работать над улучшением и повышением доступности первичной медико-санитарной помощи. Она отметила, что по словам главы Коми в ближайшие годы в республике должны построить 129 ФАПов. Между тем, состояние тех, что построили совсем недавно, пугает. В пример она привела фельдшерско-акушерский пункт в деревне Пузла — там холодно, сыро, есть стены, но кровля из профнастила не выполняет функции крыши. И это не единичный пример по Коми. Таким образом, прежде чем стоить новые ФАПы «для галочки», нужно обратить внимание на состояние старых.

Длинный спич депутата прервала спикер Госсовета Надежда Дорофеева. Она отметила, что «сейчас не предвыборная кампания» и «просим вас самопиаром не заниматься». Татьяне Саладиной отключили микрофон, но она продолжала говорить, пока не завершила мысль.

Однако и другие депутаты остались недовольны несоблюдением регламента, напомнив депутату, что в конце сессии на все выступления народных избранников дается не больше десяти минут. Следующая встреча народных избранников пройдет через месяц — 19 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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