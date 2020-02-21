2020-02-21T13:23:01+03:00
Общество

Весной в Вуктыле будут искать подрядчика для отлова бродячих собак

Он должен будет поймать больше 30 бездомных животных
Дарья ЮДИНА
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В Вуктыле с начала года отловили 23 бездомных собакВ Вуктыле с начала года отловили 23 бездомных собакФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Вуктыле в марте объявят новый аукцион, победитель которого должен будет отловить еще 30 бродячих собак.

В 2019 году местная администрация восемь раз искала подрядчика, который смог бы частично решить проблему с бездомными животными. Но попытки были неудачными. Только в январе этого года нашелся предприниматель, решивший взять на себя решение непростой задачи. До 31 марта он должен отловить 30 особей, по действующему договору с администрацией.

Отловленных собак осматривает ветеринар, при необходимости четвероногих лечат. После их стерилизуют, проводят вакцинацию. Если животное не агрессивно и у него нет хозяина, собаку возвращают в естественную среду обитания.

В вуктыльской администрации сообщили, что, начиная с 2019 года, к ним поступило всего две жалобы о нападении собак. Один раз человека покусала собака, имеющая хозяина. Второй случай произошел, когда мальчика на сугроб загнала стая собак. От них школьнику помогла отбиться проходившая мимо женщина. Оба нападения произошли на Коммунистической улице. Мэрия отреагировала на жалобы: 13 февраля там собак отловили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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