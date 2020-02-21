Священник особого назначения из Печоры

Михаил Францев несколько лет служил в приходе в Инте, а сейчас в Новороссийске причащает десантников и вместе с ними прыгает с парашютом. О своей жизни печорец рассказал «КП-Коми».

Фото из архива героя статьи.

Верил в Бога

Михаил родился в Печоре: мама – экономист, папа – водитель. Родители были верующими: отец, выйдя на пенсию, решил стать священником. После школы и речного училища Михаила призвали в армию. А потом он четыре года работал в полиции. Молодой человек признается – было тяжело: он почти не бывал дома, параллельно учился в институте на юриста.

Уволившись, Михаил начал работать юрисконсультом. Свободного времени стало больше, и печорцу захотелось чаще бывать в церкви. Его рвение заметил настоятель. Он пригласил Михаила помогать ему во время богослужения. Через пару месяцев мужчину рукоположили в дьяконы, позже – в священники. В 2010 году он окончил Сыктывкарское духовное училище.

Печорец рос в верующей семье. Фото из архива героя статьи.

Служба в Инте

После рукоположения Михаила назначили настоятелем строящегося храма в Инте. Михаил организовал в шахтерском городе работу по профилактике абортов, помощь малоимущим семьям.

Вместе с товарищами священник создал православный клуб «Миротворец». Члены клуба вместе с ребятами сплавлялись по реке Кожим на катамаранах, ходили в лыжные походы, занимались поисковой деятельностью. Участники клуба получили спортивные разряды по туризму, а кто-то решил связать свое будущее со службой в МЧС.

Михаил рассказывает, что военный приход посещают чаще. Фото из архива героя статьи.

Священник в берцах

В Инте семья Михаила прожила восемь лет. Но мечта о службе в армии, которая с детства была в его сердце, не отпускала.

– Я в армии получил специальность кодировщика. Уволился в звании старшины, хотел остаться служить по контракту, но тогда не сложилось. Служба людей в погонах и священническое служение на самом деле имеют немало общего – это и жизнь по уставу, и

субординация, и строгое соблюдение дисциплины, готовность быстро по приказу менять место службы, и, конечно, самоотречение, служение ближнему, – говорит Михаил.

Поэтому, когда представился счастливый случай, Михаил решил им воспользоваться. Он случайно узнал от своего собрата-священника о том, что в России возрождают институт военного духовенства, в частях нуждались в священниках. Так как уроженец республики мечтал служить в элитных войсках, то в первую очередь стал рассматривать вакансии в ВДВ.

Получив благословение, Михаил переехал в Новороссийск. Его направили в гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий полк легендарного Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Прибыв на место, Михаил в первую очередь изучил воинские премудрости: вместе с молодыми «голубыми беретами» прошел воздушно-десантную подготовку. Совершил несколько прыжков с парашютом. После окончил курсы по вождению боевой техники в

учебном центре Омска, прошел инженерно-саперную подготовку, освоил основы оказания первой медицинской помощи.

– Когда прыгал с парашютом, страшно было, конечно. Но в жизни я стараюсь придерживаться принципа «Чего боюсь, с тем борюсь». Усмирить свой страх можно, лишь встретившись с ним лицом к лицу, – рассказывает печорец.

Сейчас Михаил – настоятель полкового храма иконы Божией матери «Нечаянная радость». Служба объединила две мечты, быть военным священником ему по душе.

– Каждое воскресенье на полковой литургии молятся и причащаются несколько десятков

молодых парней. Такое не увидишь в гражданском приходе. Не устаю повторять, что православие – это вера воинов, – уверен Михаил.

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